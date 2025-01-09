Война в Украине может закончится за считаные месяцы, хотя у команды Трампа еще нет плана

В Британии считают, что переговоры могут состояться в ближайшее время

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что переговоры по урегулированию ситуации между Россией и Украиной могут произойти уже весной этого года.

Об этом он заявил в интервью The Guardian. По его словам, это может быть в апреле текущего года при посредничестве администрации Дональда Трампа, инаугурация которого на должность президента США состоится уже скоро.

В то же время он добавил, что мир больше не живет в 1990-х годах, когда закончилась эпоха "холодной войны", распался Советский Союз, а люди перестали чувствовать угрозу. Обеспечение безопасности британского народа означает противостояние России, заявил Лэмми.

Между тем во время заседания участников формата "Рамштайн" министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Дональд Трамп и его команда до сих пор не имеют точный план по прекращению российско-украинской войны. Пока что есть только сообщения прессы в разных странах, выступления самого Трампа и его сторонников, но нет точного плана действий на будущее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией о прекращении войны, пока агрессор не заплатит за все.