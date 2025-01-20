Путин поздравил Трампа и заговорил о мире в Украине

Путин сказал, что хочет мира, но только долгосрочного

Президент РФ Владимир Путин поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность и заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 20 января, на заседании Совета безопасности РФ. "Мы готовы к диалогу с новой американской администрацией и поддержанию равноправных отношений", — подчеркнул Путин.

По словам российского президента, конечной целью переговоров должно стать не временное прекращение огня, а установление продолжительного мира. Путин также отметил необходимость учитывать "законные интересы всех народов региона".

Он отметил, что Москва якобы всегда была открыта для сотрудничества с любой американской администрацией, однако настаивает на равноправном диалоге. В то же время он отметил важность устранения "главной причины конфликта в Украине", не уточняя, что именно имеется в виду.

Заявление Путина прозвучало в день официальной инаугурации 45 президента США. Встреча Совета безопасности РФ, на которой обсуждались вопросы международной политики и безопасности, длилась более трех часов.

Ранее "Телеграф" также писал, что Трамп поручил организовать разговор с Путиным. Пока не ясно, была ли окончательно согласована дата разговора.