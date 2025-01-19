Вещи Байдена уже вывозят: Трамп приехал в Вашингтон перед инаугурацией, первые фото

Напомним, инаугурация Трампа должна состояться 20 января

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон перед своей инаугурацией. В это же время команда Джо Байдена выносит вещи из Белого дома.

Об этом сообщает Associated Press. По данным американских СМИ, Трамп приземлился в аэропорту Даллеса вечером, после чего отправился в гольф-клуб Trump Sterling для запланированных вечерних праздников и фейерверков.

"Новый-старый" президент США не отвечал на вопросы представителей средств массовой информации, но остановился, чтобы помахать журналистам рукой.

В сети также появились фото и видео событий в Вашингтоне.

Напомним, на момент инаугурации 78-летний Трамп будет старейшим президентом США, который вступает в должность. И вторым в истории страны лидером, который после перерыва снова возвращается в Овальный кабинет — это удавалось только Гроверу Кливленду.

На церемонии инаугурации Трампа будут присутствовать Джо Байден и его супруга Джилл, а также предшественники Трампа и Байдена на посту президента США. Это Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какую страну планирует посетить Дональд Трамп после инаугурации.