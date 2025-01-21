"Є і залишиться панамським": президент Панами жорстко відповів Трампу на його зазіхання на канал

Панамський президент відкинув твердження Трампа про те, що Китай керує каналом

США не отримають Панамський канал. Ключовий водний шлях між Атлантичним та Тихим океаном залишиться під контролем Панами, оскільки усі твердження нового президента США Дональда Трампа щодо каналу є неправдою.

Про це написав президент Панами Хосе Рауль Муліно в Х. Він зазначив, що Трампу не вдасться "повернути" Сполученим Штатам Панамський канал, як він неодноразово про це заявляв.

"Я повинен категорично заперечити слова президента Дональда Трампа. Канал є і залишиться панамським", – відзначив Муліно.

Окрім того, панамський президент відкинув твердження Трампа про те, що Китай керує каналом, заявивши, що у світі немає жодної країни, яка б втручалася у роботу Панамського каналу, або якось впливала на неї. Також він зазначив, що Панамський канал ніколи не передавали у концесію (договір про в тимчасову експлуатацію іншим державам), натомість канал був остаточно переданий у власність Панами урядом США у 1999 році. Протягом 25 років Панама керувала каналом, розвивала його та не планує поступатися результати свого труда будь-кому.

Муліно також заявив, що Панама готова до діалогу. Водночас він дав зрозуміти, що силові спроби повернути канал призведуть до великих неприємностей.

При цьому ще до інавгурації Трампа не виключив військового чи економічного тиску з метою взяти під контроль Гренландію та Панамський канал. У відповіді ЗМІ, які запитали його про це, Трамп не став виключати військового сценарію та наголосив на найважливішому економічному значенні, яке він бачить у Гренландії та Панамському каналі.