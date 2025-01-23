Готовы к диалогу? У Путина впервые отреагировали на ультиматум Трампа

Трамп выбирает экономические инструменты воздействия

Угрозы президента США Дональда Трампа не удивили Россию, ведь в них нет ничего нового. Кремль до сих пор открыт к диалогу и ждет "соответствующих сигналов".

Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, пишут росСМИ. По его словам, новые санкции, которые США могут наложить на РФ, в случае отказа заключать "соглашение" о прекращении войны в Украине, не первые.

"Особенно каких-то новых элементов мы здесь не видим", — заявил Песков.

Он подчеркнул, что во время первого своего президентства Трамп хорошо продемонстрировал миру, что экономические инструменты влияния у него в приоритете. Он "часто прибегал к санкционным методам", ведь ему "нравятся эти методы". Поэтому Кремль не думает, что Трамп использует какие-то новые элементы в ближайшее время.

"Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, мы тщательно фиксируем все нюансы", — добавил представитель Кремля.

Более того, Россия готова к "равноправному диалогу с США" и ждет ответных сигналов от Вашингтона. Но, по словам Пескова, их еще не было.

"Ждем сигналов, которых пока не поступало", — добавил пропагандист.

Напомним, что, по словам политолога Евгения Магды, в ультиматумах Трампа действительно нет ничего нового. Сейчас он хочет закончить войну в Украине экономическими инструментами, а не военными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп избрал более жестокую позицию по отношению к России, чем ожидалось.