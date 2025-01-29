Новый глава Сирии требует от Кремля выдать друга Путина

Официально эту информацию ни одна из сторон не подтвердила

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа якобы потребовал от России выдать ему бывшего президента страны Башара Асада, который после падения своего режима и победы повстанцев сбежал в Москву.

Россия пытается сохранить две свои военные базы в стране и поэтому идет на "откровенные" переговоры с новым фактическим лидером Сирии. Об этом сообщают источники Reuters.

Известно, что российская делегация во главе с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым на днях посетила Сирию. В ходе визита он провел встречу с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Основная цель переговоров со стороны Кремля, по мнению Reuters, — это сохранение своих военных баз на территории Сирии и укрепление российского присутствия в стране.

По результатам встречи, Богданов заявил журналистам, что они обсудили откровенно "весь спектр вопросов" и "стороны условились продолжить консультации".

При этом источники Reuters утверждают, что Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать им беглого сирийского диктатора Башара Асада. Кроме этого новые власти Сирии просят Кремль "учесть прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа".

Также они требуют, чтобы Россия восстановила их доверие посредством "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление".

На момент выхода материала официально информацию о требовании выдать Асада не подтвердила ни одна из сторон.

Напомним, в Сирии находятся две российские базы – авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе. После падения режима Башара Асада Владимир Путин заявил, что будущее российских баз зависит от совпадения интересов с новыми сирийскими властями.

Как сообщалось ранее, в конце ноября повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и с поддержкой других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря.

Режим Асада держался в основном на поддержке России и проиранского шиитского движения "Хезболла", но первая увязла в войне в Украине, а вторая понесла серьезные потери во время столкновения с Израилем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший президент Сирии Башар Асад после бегства из Дамаска в Москву мог быть отравлен в России. Речь шла о том, что у Асада якобы начались проблемы с дыханием, к которым добавились боли в животе и голове.