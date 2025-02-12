Путин пригласил Трампа в Москву: в РФ рассказали детали важного разговора

Пока неизвестно, когда состоится визит и будет ли он вообще

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Это произошло во время разговора между политиками 12 февраля.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор длился почти полтора часа.

Песков добавил: "урегулирование ситуации между Россией и Украиной (Кремль избегает использование термина "война" — Ред.) может быть достигнуто путем переговоров".

Правда, неизвестно, когда именно может произойти визит Трампа в Москву. В то же время российские Telegram-каналы сообщают: Путин якобы готов принять американских должностных лиц, которые занимаются проблемой Украины, а Трамп якобы заверил Кремль, что выполнит все договоренности.

Напомним, Дональд Трамп в своей социальной сети рассказал, о чем говорил с Путиным. По его словам, речь шла не только об Украине — также обсуждались проблемы Ближнего Востока, искусственного интеллекта, силы доллара. Кроме того, политики затронули историю русского и американского народов, в частности, коснулись темы Второй мировой войны.

Трамп добавил: он якобы договорился с Путиным работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга. В его разговоре было и то, что команды немедленно начнут переговоры.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.