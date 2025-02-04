Азербайджан имеет доказательства того, что Россия сбила пассажирский самолет

Речь идет о фрагменте ракеты "Панцирь-С"

Азербайджан располагает доказательствами того, что россияне сбили пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный в конце декабря. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Внешнее воздействие было вызвано российской ракетой класса "земля-воздух". Об этом высокопоставленный представитель правительства Азербайджана сообщил агентству Reuters.

"Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы", — сказал источник.

В агентстве отметили, что это был первый случай, когда источник в правительстве Баку заявил о наличии у него физических доказательств того, что Россия сбила самолет.

Кроме того, во вторник, 4 февраля, на сайте правительства Казахстана появилось сообщение о том, что азербайджанский пассажирский самолет, потерпевший крушение после перелета из России в Казахстан, получил внешние повреждения и имел множество отверстий в фюзеляже.

Журналисты отмечают, что предварительный отчет был сформулирован осторожно, и в нем не говорилось, что именно стало причиной серьезных повреждений самолета, включая его стабилизаторы, гидравлику и системы дифферента.

Но в него вошли фотографии, показывающие, что левая сторона хвостовой части была пробита многочисленными отверстиями. Также были изображены фрагменты, описанные как "посторонние металлические предметы", извлеченные из левого стабилизатора и гидравлической системы.

Журналисты попытались получить комментарии от российских официальных лиц, однако пока им это не удалось.

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в столицу Чечни — Грозный. Он упал в аэропорту города Актау. Самолет Embraer 190AR принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Самолет дважды или трижды пытался сесть в Грозном, однако из-за тумана ему это не удавалось. В этот момент пассажиры услышали взрыв, а кто-то заметил, как отвалилась обшивка. Также в сети появилось видео, на котором видно, что у самолета был поврежден двигатель.