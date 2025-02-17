В США заканчивается уран: сколько его добывают в Украине

Шоковое предложение урана может существенно ужесточить рынки

США могут оказаться перед угрозой дефицита урана. Она возникает, поскольку крупнейший в мире производитель металла, используемого для питания ядерных реакторов, Казахстан, продает больше в Россию и Китай, а в США и Европу — меньше.

Об этом сообщает Financial Times. По данным британской газеты, спрос на ядерную энергетику сейчас увеличивается по всему миру. При этом, согласно прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 году он удвоится.

"Мы находимся на кривой истощения, которую, я думаю, не осознали многие клиенты", — сказал Кори Кос, вице-президент по связям с инвесторами в Cameco, одного из крупнейших в мире производителей урана.

Отмечается, что множество стран, включая США, Великобританию и Южную Корею, обязались утроить глобальные мощности ядерной энергетики к 2050 году. В это же время Китай и Россия, которые граничат с Казахстаном, также стремятся существенно расширить ядерную энергетику внутри страны.

При этом Казахстан, который поставляет около 40 процентов добываемого в мире урана, в последние годы — увеличивает поставки в Россию и КНР, уменьшая доли западных стран в своих экспортных поставках.

Издание пишет, что в 2023 году примерно две трети продаж казахстанской государственной горнодобывающей группы "Казатомпром" пришлось на покупателей, проживающих в России, Китае и на внутреннем рынке, в совокупности, по сравнению с примерно одной третью в 2021 году.

Для сравнения, только 28 процентов пришлось на покупателей из США, Канады, Франции и Великобритании в совокупности в 2023 году, по сравнению с 60 процентами в 2021 году.

В добавок к этому Нигер, который является крупным поставщиком для реакторов в ЕС, сократил поставки в Европу на треть в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Некоторые аналитики заявили, что американским энергетическим группам в этом году потребуется закупить больше урана. Так, например, специалисты Berenberg считают, что американским коммунальным предприятиям необходимо "контрактовать объемы на среднесрочную перспективу".

"Шоковое предложение (урана — Ред.) может существенно ужесточить рынки", — заявили они.

Сколько урана у Украины?

По данным Forbes, общее количество запасов урана в Украине оценивается в 114 100 т. В то же время разведанных, но пока не привлеченных к разработке месторождений урана только в Кировоградской области хватило бы, например, для обеспечения украинских АЭС ядерным топливом на 100 лет.

Напомним, что украинские чиновники работают над предложением, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам страны, но взамен усилит гарантии безопасности США для Украины. Однако соглашение, которое Министр финансов США привез в Киев на днях, сравнивают с разделом африканских колоний европейцами в 18 веке.