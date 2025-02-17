У США закінчується уран: скільки його видобувають в Україні

Шокові пропозиції урану можуть зробити ринки жорсткішими

США можуть постати перед загрозою дефіциту урану. Вона виникає, оскільки найбільший у світі виробник металу, що використовується для живлення ядерних реакторів, Казахстан, продає більше в Росію та Китай, а в США та Європу менше.

Про це повідомляє Financial Times. За даними британської газети, попит на ядерну енергетику зараз зростає у всьому світі. При цьому, за прогнозами Всесвітньої ядерної асоціації, до 2040 року він подвоїться.

"Ми знаходимося на кривій виснаження, яку, я думаю, не усвідомили багато клієнтів", — сказав Корі Кос, віце-президент зі зв’язків з інвесторами в Cameco, одного з найбільших у світі виробників урану.

Зазначається, що багато країн, включаючи США, Велику Британію та Південну Корею, зобов’язалися потроїти глобальні потужності ядерної енергетики до 2050 року. Водночас Китай та Росія, які межують із Казахстаном, також прагнуть суттєво розширити ядерну енергетику всередині країни.

При цьому Казахстан, який постачає близько 40 відсотків урану, що видобувається у світі, останніми роками — збільшує поставки до Росії та КНР, зменшуючи частки західних країн у своїх експортних поставках.

Видання пише, що в 2023 році приблизно дві третини продажів казахстанської державної гірничодобувної групи "Казатомпром" припало на покупців, які проживають у Росії, Китаї та на внутрішньому ринку, у сукупності, порівняно з приблизно однією третиною у 2021 році.

Для порівняння, лише 28 відсотків припало на покупців із США, Канади, Франції та Великобританії у сукупності у 2023 році, порівняно з 60 відсотками у 2021 році.

На додаток до цього Нігер, який є великим постачальником для реакторів у ЄС, скоротив постачання до Європи на третину 2023 року порівняно з 2021 роком. Деякі аналітики заявили, що американським енергетичним групам цього року потрібно буде закупити більше урану. Наприклад, фахівці Berenberg вважають, що американським комунальним підприємствам необхідно "контрактувати обсяги на середньострокову перспективу".

"Шокові пропозиції урану можуть зробити ринки жорсткішими", — заявили вони.

Скільки урану є в України?

За даними Forbes, загальна кількість запасів урану в Україні оцінюється в 114 100 т. Водночас розвіданих, але поки що не залучених до розробки родовищ урану лише в Кіровоградській області вистачило б, наприклад, для забезпечення українських АЕС ядерним паливом на 100 років.

Нагадаємо, що українські чиновники працюють над пропозицією, яка надасть Вашингтону більшого доступу до природних ресурсів країни, але натомість посилить гарантії безпеки США для України. Проте угоду, яку Міністр фінансів США привіз до Києва днями, порівнюють із поділом африканських колоній європейцями у 18 столітті.