США хотят получить украинские редкоземельные ресурсы и энергетические активы

Министр финансов США Скотт Бессент планирует на этой неделе посетить Украину. Он станет первым американским чиновником из администрации президента Дональда Трампа, который прибудет в Киев с визитом – и понятно, что прибудет он не просто так.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В частности, Бессент хочет обсудить доступ к редкоземельным металлам, энергетическим ресурсам и энергетическим активам, который Украина якобы должна предоставить Соединенным Штатам.

Также во время встречи будут обсуждать будущее некоторых государственных предприятий Украины, которые, похоже, США тоже планируют получить. Между тем, трампистский телеканал Fox News добавляет, что Бессент также, мол, потребует от украинского правительства отчета за предоставленную ранее американскую помощь. Однако эта информация не проверена и не имеет независимых подтверждений.

Reuters подчеркивает, что США нуждаются в редкоземельных ресурсах, монополию на рынке которых сейчас удерживает Китай. Украина обладает большим объемом минералов, которые теперь США будут пытаться получить в свое распоряжение.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в налаживании поставок редкоземельных металлов из Украины. По его словам, этот вопрос может стать частью будущих договоренностей по продлению финансовой и военной поддержки Киева. Украина действительно имеет значительные запасы важных ресурсов, которые используются в военной и высокотехнологичной промышленности – и может извлечь из этого много выгод для себя. Отдавать их Трампу за бесценок, как он этого требует, никто не будет.

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