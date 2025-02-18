"Опасно": в Евросоюзе предостерегли Украину от одного необдуманного шага

Также европейские партнеры согласились с утверждением "мир через силу", которое сейчас продвигает президент США Дональд Трамп.

Европейские лидеры во время встречи 17 февраля в Париже предостерегли Украину от прекращения огня и заморозки боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения. Партнеры Украины, сейчас рассматривающие дополнительную военную помощь для Киева, отметили, что это может быть опасно, поскольку усилит Россию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейского союза. Источник сказал, что присутствующие лидеры согласились предоставить Украине гарантии безопасности и отметили, что прекращение огня без мирного соглашения несет опасность.

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной в зависимости от уровня американской поддержки… Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", — сказал собеседник.

Также европейские партнеры согласились с утверждением "мир через силу", которое сейчас продвигает президент США Дональд Трамп. Но подчеркивается, что мир должен быть справедливым – в интересах Украины, а не в пользу российского режима.

Напомним, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели разговор после экстренной встречи европейских лидеров после Мюнхенской конференции по безопасности. При этом Макрон до этого разговаривал не только с европейцами – до саммита он поговорил с Трампом.

Как сообщалось ранее, в Европе серьезно размышляют об отправке в Украину войск в рамках будущих гарантий безопасности. Однако на данном этапе там могут найти не более 30 тысяч военнослужащих, что очень маленькое количество – тогда как Украине нужно по меньшей мере 500 тысяч.