Стоял выцветший крест, а теперь – роскошный памятник: как выглядит могила главного героя "Собачьего сердца" Толоконникова
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Актер умер через 4 года после своей жены
Владимир Толоконников – известный советский актер, сыгравший Полиграфа Шарикова в телеленте "Собачье сердце". Артиста не стало в 2017 году, когда ему было 74. Ранее мы рассказывали, как выглядит могила Вячеслава Тихонова, сыгравшего Штирлица в фильме "17 мгновений весны".
Какой была карьера советского актера, почему он умер, и где его похоронили — расскажет "Телеграф".
Что известно о Владимире Толоконникове
Владимир Толоконников родился в 1943 году в городе Алматы. Он с детства часто выступал на сцене и мечтал об актерском деле. Однако поступить на желаемую специальность Владимиру не удавалось трижды. Однако он не сдавался: играл в молодежной студии и снимался в массовке.
Впоследствии Толоконников поступил на актерский факультет в Ярославский университет. Затем он вернулся в Алматы, где начал играть в театре русской драмы. Там он исполнял роли в спектаклях "Семейный портрет с посторонним", "Вишневый сад", "Собор Парижской Богоматери".
Широкую славу Толоконников получил после выхода фильма "Собачье сердце" в 1988 году. Там он превратился в начальника отдела по устранению бродячих собак в Москве, Полиграфа Шарикова. Лента была популярна по всему Советскому Союзу и за его пределами. Несмотря на то, что актер, наконец, получил долгожданный успех, он стал ассоциироваться только с ролью Шарикова.
Позже мужчина играл в трагикомедии "Небо-рай", детективе "Гражданин начальник", молодежной комедии "Хотабыч". За лучшую комедийную роль в фильме "Хотабыч" он получил премию MTV.
Также Толоконников перевоплощался в партизана в ленте "Исчезнувшие", невысокого тестя — в сериале "СуперБобровы" и у комедийного героя — в фильме "Бабушка легкого поведения".
В 2013 году актер похоронил жену Надежду Березовскую, с которой был вместе с 80-х. У них остались двое сыновей — Иннокентий и Родион.
Где похоронили Владимира Толоконникова
Последней киноработой Толоконникова стало продолжение комедии "СуперБобровы". Вернувшись со съемок в Москву, у мужчины остановилось сердце. С актером попрощались в Доме кино, а отпели — в Сретенском монастыре.
Мужчину похоронили на Троекуровском кладбище. Ему установили деревянный крест, который со временем потерял вид из-за погоды. Также родные повесили табличку с личными данными Толоконникова и поставили на могиле его черно-белый портрет.
В сети писали, что могила актера выглядит неухоженно. Было заметно, что никто не посещает место захоронения, поскольку оно поросло травой. Также там не было цветов.
В 2023 году к 80-летию актера ему установили мемориальный комплекс. На надгробной плите, изготовленной из гранита, можно увидеть черно-белый портрет актера и его дату жизни и смерти. Кроме этого, на ней есть надпись: "Актер театра и кино".
А вот на другой части плиты, с необработанными краями, можно увидеть черно-белые изображения Толоконникова в разных его ролях. На могиле есть несколько ваз для живых цветов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актрисы Тамары Миансаровой. Она прославилась песней о черном коте.