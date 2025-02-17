Стоял выцветший крест, а теперь – роскошный памятник: как выглядит могила главного героя "Собачьего сердца" Толоконникова

Актер умер через 4 года после своей жены

Владимир Толоконников – известный советский актер, сыгравший Полиграфа Шарикова в телеленте "Собачье сердце". Артиста не стало в 2017 году, когда ему было 74. Ранее мы рассказывали, как выглядит могила Вячеслава Тихонова, сыгравшего Штирлица в фильме "17 мгновений весны".

Какой была карьера советского актера, почему он умер, и где его похоронили — расскажет "Телеграф".

Что известно о Владимире Толоконникове

Владимир Толоконников родился в 1943 году в городе Алматы. Он с детства часто выступал на сцене и мечтал об актерском деле. Однако поступить на желаемую специальность Владимиру не удавалось трижды. Однако он не сдавался: играл в молодежной студии и снимался в массовке.

Владимир Толоконников долго шел к славе, фото из сети

Впоследствии Толоконников поступил на актерский факультет в Ярославский университет. Затем он вернулся в Алматы, где начал играть в театре русской драмы. Там он исполнял роли в спектаклях "Семейный портрет с посторонним", "Вишневый сад", "Собор Парижской Богоматери".

Владимир Толоконников в молодости, фото из сети

Широкую славу Толоконников получил после выхода фильма "Собачье сердце" в 1988 году. Там он превратился в начальника отдела по устранению бродячих собак в Москве, Полиграфа Шарикова. Лента была популярна по всему Советскому Союзу и за его пределами. Несмотря на то, что актер, наконец, получил долгожданный успех, он стал ассоциироваться только с ролью Шарикова.

Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце", фото из сети

Позже мужчина играл в трагикомедии "Небо-рай", детективе "Гражданин начальник", молодежной комедии "Хотабыч". За лучшую комедийную роль в фильме "Хотабыч" он получил премию MTV.

Владимир Толоконников в трагикомедии "Небо-рай", скриншот из фильма

Также Толоконников перевоплощался в партизана в ленте "Исчезнувшие", невысокого тестя — в сериале "СуперБобровы" и у комедийного героя — в фильме "Бабушка легкого поведения".

Толоконников в ленте "Исчезнувшие", скриншот из фильма

В 2013 году актер похоронил жену Надежду Березовскую, с которой был вместе с 80-х. У них остались двое сыновей — Иннокентий и Родион.

Толоконников с женой Надеждой, фото из сети

Толоконников с детьми, фото из сети

Где похоронили Владимира Толоконникова

Последней киноработой Толоконникова стало продолжение комедии "СуперБобровы". Вернувшись со съемок в Москву, у мужчины остановилось сердце. С актером попрощались в Доме кино, а отпели — в Сретенском монастыре.

Мужчину похоронили на Троекуровском кладбище. Ему установили деревянный крест, который со временем потерял вид из-за погоды. Также родные повесили табличку с личными данными Толоконникова и поставили на могиле его черно-белый портрет.

Так выглядела раньше могила Толоконникова, фото из сети

В сети писали, что могила актера выглядит неухоженно. Было заметно, что никто не посещает место захоронения, поскольку оно поросло травой. Также там не было цветов.

В 2023 году к 80-летию актера ему установили мемориальный комплекс. На надгробной плите, изготовленной из гранита, можно увидеть черно-белый портрет актера и его дату жизни и смерти. Кроме этого, на ней есть надпись: "Актер театра и кино".

Толоконникову установили большой памятник, фото из сети

А вот на другой части плиты, с необработанными краями, можно увидеть черно-белые изображения Толоконникова в разных его ролях. На могиле есть несколько ваз для живых цветов.

Надгробая плита на могиле Толоконникова, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актрисы Тамары Миансаровой. Она прославилась песней о черном коте.