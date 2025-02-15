Почему Зеленский не подписал соглашение о ресурсах: журналист обнародовал новые детали

Украина не получила гарантий безопасности, отметил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, по которому США могли быть получить 50 процентов запасов полезных ископаемых.

Об этом сообщил в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") журналист Washington Post Джош Рогин. Вначале он писал, что делегация Конгресса США представила Зеленскому соответствующий документ, но глава украинского государства не стал его подписывать.

Далее Рогин уточнил: на встрече с представителями США Зеленский отказался подписать соглашение, поскольку там не было сказано ничего о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к залежам редкоземельных металлов стоимостью 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную военную помощь.

Также во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что хочет наладить поставки редкоземельных металлов из Украины в обмен на продолжение оказания помощи Киеву. Тема поставок редкоземельных металлов обсуждалась еще в прошлом году, когда Зеленский встречался с Трампом и представил ему "План победы".

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал заявление об украинских полезных ископаемых.