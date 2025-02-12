"Не готовы просто так отдавать": Зеленский сделал заявление об украинских полезных ископаемых

Зеленский рассказал, почему полезные ископаемые Украины не должны добраться до Кремля

Природные богатства Украины важно оградить от рук российских захватчиков. Значительные залежи полезных ископаемых оккупированы, и это крайне невыгодно.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian. Видео разговора обнародовала пресс-служба главы государства.

По словам президента, на подконтрольной территории Украины ведется добыча газа и нефти, однако значительные залежи находятся на шельфе Черного моря, оккупированном российскими войсками. Потеря доступа к этим ресурсам наносит значительный экономический ущерб государству.

Зеленский отметил готовность Украины к сотрудничеству с американским бизнесом в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Такое сотрудничество создаст рабочие места для украинцев и принесет прибыль обеим странам и Европе.

Особое внимание президент обратил на залежи урана и титана, по которым Украина занимает лидирующие позиции в Европе. Россия же может бесплатно получить доступ к этим бесценным ресурсам в случае дальнейшей оккупации.

"Мы не готовы просто так отдавать наши ресурсы. С точки зрения безопасности крайне нежелательно, чтобы они оказались под контролем союзников России", — подчеркнул президент. Он отмечает, что Россия запросто может отдать эти бесценные ресурсы Китаю, Северным Кореям, Ирану или другим союзникам в качестве платы за помощь.

Зеленский отметил, что Украина уже представила американским партнерам карты залежей полезных ископаемых. Обсуждение потенциального сотрудничества началось еще в сентябре на встрече с президентом США и представителями профильных министерств.

По словам президента, Украина стремится разработать стратегию использования минерального сырья, которая обеспечит его хранение и ответственное использование. Этот вопрос также важен в контексте предстоящего восстановления страны.

Также в этом интервью Зеленский заявил, что при покушении на него погибли люди в ОП. Была также высадка десанта.