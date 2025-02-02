Трамп заигрался: в Канаде освистали гимн США (видео)

После прихода Трампа в Белый Дом отношения между странами заметно ухудшились

Болельщики хоккейного клуба "Оттава Сенаторс" перед матчем против "Миннесоты Уайлд" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) освистали гимн США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал приказ ввести пошлины в размере 25% на весь импорт из Канады.

Соответствующее видео стало вирусным в сети. Об этом сообщает ctvnews.

Инцидент произошел незадолго до начала матча регулярного чемпионата НХЛ. Как только исполнительница начала петь гимн США, болельщики устроили своеобразный протест против политики Трампа. Когда на арене начали петь гимн Канады, болельщики начали аплодировать.

Обострение между двумя странами началось после высказываний Трампа о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом США.

"Канада должна стать нашим любимым 51-м штатом: намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов", — написал 2 февраля Трамп в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, действующий президент США положил глаз на Гренландию (Дания). Из-за этого Евросоюз раздумывает об отправке войск на остров. Франция готова помочь Дании в случае необходимости.