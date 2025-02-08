Угроза реальна: Трюдо прокомментировал заявления Трампа об аннексии Канады

Комментарий канадского премьера демонстрирует, что к заявлениям Трампа в Оттаве действительно относятся очень серьезно

Угроза нового президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду – реальный риск для страны. Премьер-министр Джастин Трюдо считает, что Трамп действительно хочет сделать Канаду "51-м штатом" и к его заявлениям следует относиться серьезно.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что Трюдо сказал это во время канадско-американского экономического саммита в Торонто, считая, что представители прессы покинули зал после его вступительной речи. Тем не менее СМИ смогли получить аудиозапись комментария канадского премьера.

"Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это – поглотить нашу страну, и это реальная вещь. В моих беседах с ним на…", – говорится в аудиозаписи.

При этом в интервью CNN перед инаугурацией Трампа Трюдо сказал, что угрозы Трампа превратить Канаду в новый штат США якобы призваны отвлечь внимание от тарифных угроз. Однако комментарий канадского премьера демонстрирует, что к заявлениям Трампа в Оттаве действительно относятся очень серьезно.

Как сообщалось ранее, Трамп 2 февраля подписал указ о введении 25% пошлин против Канады и Мексики. Однако уже 3 февраля он согласился приостановить их введение против Мексики, поскольку достиг соглашения об усилении защиты границы от нелегальных мигрантов и наркотиков. А 4 февраля Трамп решил отложить решение о введении тарифов на товары из Канады – также выдвинув Оттаве условия.

При этом ранее Трамп неоднократно заявлял, что "Канада может стать 51-м штатом США". Эта фраза у многих вызывала негодование. Тем временем стала известна одна из причин, почему Трамп позволил себе такие слова.