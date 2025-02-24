Пекин поддерживает переговоры США и России по Украине: у Путина и Си был долгий разговор

Кто стал инициатором общения, не уточняется

Китай поддерживает переговоры по прекращению войны в Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным 24 февраля.

Как сообщили в Telegram-канале Кремля, "разговор носил теплый и дружеский характер" и был длительным. Отмечается, что в ходе общения Путин рассказал Си о прошедших в последнее время российско-американских контактах.

"С китайской стороны выражена поддержка начавшегося диалога России и США, а также готовность способствовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин согласовали график предстоящих встреч на высшем уровне. Они планируются в связи с празднованием в Москве 80-летия завершения Второй Мировой войны, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и т.д.

В сообщении говорится, что главы РФ и КНР "особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах". Она якобы "носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо".

Как сообщал "Телеграф", ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай поддерживает идею переговоров между США и Россией по урегулированию войны в Украине. Однако там настаивают, что к ним должна быть привлечена Европа.