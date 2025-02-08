Украина хочет поставлять газ из США, но не для собственного использования

Украина может заменить российский газ на американский – Зеленский

Украина планирует стать стратегическим хабом для поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского Союза.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

По его словам, у Украины уже есть необходимая инфраструктура и достаточно развитая сеть газопроводов, что позволит эффективно транспортировать СПГ из США в Европу.

Украина и США заинтересованы в сотрудничестве

Президент подчеркнул, что такой проект имеет стратегическое значение как для Украины, так и для администрации США, независимо от того, кто возглавляет Белый дом. Украина готова открыть свои газовые проекты для американских инвесторов, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона.

"Да, у нас есть собственный газ и нефть, но мы хотим заключать контракты на поставку СПГ из США. Украина станет хабом для Европы, что откроет новые возможности для энергетического партнерства", – заявил Зеленский.

Энергетическая безопасность Европы без российского газа

Зеленский также подчеркнул, что вопрос поставки американского СПГ имеет не только экономическое, но и значение для безопасности. Такое сотрудничество позволит ЕС уменьшить зависимость от российского газа и укрепить его энергетическую независимость.

Ранее Украина уже работала над проектами по импорту СПГ, однако война и политические изменения оказали значительное влияние на реализацию этих планов. В настоящее время, по словам Зеленского, страна готова стать ключевым игроком на газовом рынке Европы, обеспечивая стабильность поставок и способствуя энергетическому развитию региона.

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