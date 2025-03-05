Трамп во время выступления в Конгрессе установил рекорд: такого не было больше 60 лет

Он говорил долгих 99 минут

Выступление Дональда Трампа в Конгрессе 5 марта является самым длинным ежегодным обращением к Конгрессу в современной истории США. Его речь длилась около часа и 39 минут.

Как пишет CNN, это самое длинное ежегодное обращение в Конгресс по крайней мере с 1964 года по данным American Presidency Project. Трамп превзошел предыдущего "рекордсмена" — последнее ежегодное обращение бывшего президента Билла Клинтона в 2000 году длилось около часа 29 минут.

В 99-минутную речь Трампа включен примерно двухминутный перерыв, когда представителя Демократической партии Техаса Эла Грина выводили из зала Палаты представителей. Демократ громко возражал на заявления президента США, из-за чего тот был вынужден замолчать.

О чем говорил Трамп

Выступление он начал со слов "Америка вернулась!", республиканцы ответили скандированием "США". Трамп заявил, что его администрация получит обратно Панамский канал, а также призвал Гренландию присоединиться к США. Призвал Конгресс принять снижение налогов, а также анонсировал строительство одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске и расширение добычи металлов в США. Говорил он и о войне в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп сказал об Украине. Глава США заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского. В нем, по его словам, говорится о готовности Киева к переговорам и подписании с США соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны.