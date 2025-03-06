Санкции заставили российских нефтяников еще больше снижать цены на собственную продукцию, что дало хорошую оплеуху российскому бюджету

В отличие от нового президента США Трампа, 46-й президент США Джозеф Байден сумел нанести действительно болезненный удар по России. Санкции, утвержденные его администрацией в январе 2025 года, за несколько дней до завершения полномочий только за февраль лишили российский федеральный бюджет 20% доходов от реализации нефти и газа.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на данные министерства финансов РФ. Отмечается, что за февраль 2025 года российская казна получила от нефтегазовых компаний 771,3 миллиарда рублей, то есть на 18% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По сравнению с январем доходы упали на 18 млрд рублей, а по сравнению с февралем 2024 года – на 156 млрд рублей. Санкции заставили российских нефтяников еще больше снижать цены на собственную продукцию, что дало хорошую оплеуху российскому бюджету. Цены на российскую нефть сорта Urals, отгружаемую из портов Новороссийска и Приморска, в конце февраля составили примерно 58 долларов за баррель, несмотря на то, что в проекте федерального бюджета РФ закладывали 69,7 доллара за баррель.

Немецкое издание Deutsche Welle пишет, что падение доходов стало неприятной проблемой для российского бюджета. А научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге сказал, что в результате "прощальных санкций" Байдена российская экономика может не досчитаться 10-20 процентов именно валютной выручки за продажу нефти.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.