"Подарок" от Байдена: американские санкции обрушили цену на российскую нефть

Россияне формировали бюджет на 2025 год, исходя из совсем других цен на нефть.

Санкции против российской нефтяной промышленности и "теневого флота" танкеров, которые успела ввести администрация президента США Джозефа Байдена, нанесли болезненный удар Кремлю. "Последний подарок" Байдена обрушил цену на российскую нефть.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times. Отмечается, что цена на основной сорт российской нефти, Urals, упала ниже "ценового потолка" в 60 долларов США за баррель, размер дисконта составил 15,7 доллара, что явилось самым большим показателем с мая 2024 года.

Российский бюджет на 2025 год формировался в расчете на уровень цены в 69,7 доллара США за баррель – с учетом того, что РФ будет обходить "ценовой потолок", установленный западными странами. Однако россияне даже представить не могли, что цена упадет значительно ниже 60 долларов.

"Прогноз российскому правительству поломали введенные 10 января санкции против более 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых, а также двух добывающих компаний — "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза". Выведя из игры многие суда, доставлявшие российскую нефть из Арктики и Дальнего Востока, эти санкции привели, в частности, к скачку стоимости фрахта в несколько раз, поскольку судов, не входивших в черные списки, стало не хватать. В результате разница между стоимостью нефти в российских портах отправки и портах доставки в Индии увеличилась, по данным Argus Media, до 13 долларов за баррель; это также самый высокий показатель с прошлого мая", – отмечает издание.

Это привело к приостановке поставок российской нефти в Азию. В частности, сокращение нефтяных поставок для Индии, одного из крупнейших покупателей российской нефти, может достичь более 500 тысяч баррелей в сутки, то есть более трети нефтяного импорта из России.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.