Серйозний удар по "гаманцю": скільки доходів втратила Росія завдяки санкціям від Байдена

Санкції змусили російських нафтовиків ще більше знижувати ціни на власну продукцію, що дало добрячого ляпаса російському бюджету

На відміну від нового президента США Трампа, 46-й президент США Джозеф Байден спромігся завдати дійсно болючого удару по Росії. Санкції, затверджені його адміністрацією в січні 2025 року, за кілька днів до завершення повноважень, лише за лютий позбавили російський федеральний бюджет 20% доходів від реалізації нафти та газу.

Про це пише російське видання The Moscow Times із посиланням на дані міністерства фінансів РФ. Зазначається, що за лютий 2025 року російська скарбниця отримала від нафтогазових компаній 771,3 мільярда рублів, тобто на 18% менше ніж за аналогічний період 2024 року.

У порівнянні із січнем доходи впали на 18 млрд рублів, а у порівнянні з лютим 2024 року – на 156 млрд рублів. Санкції змусили російських нафтовиків ще більше знижувати ціни на власну продукцію, що дало добрячого ляпаса російському бюджету. Ціни на російську нафту сорту Urals, яку відвантажують з портів Новоросійська та Приморська, наприкінці лютого склали приблизно 58 доларів за барель, попри те, що в проєкті федерального бюджету РФ закладали 69,7 долара за барель.

Німецьке видання Deutsche Welle пише, що падіння доходів стало неприємною проблемою для російського бюджету. А науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге сказав виданню, що внаслідок "прощальних санкцій" Байдена російська економіка може не дорахуватися 10-20 відсотків саме валютної виручки за продаж нафти.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.