Применят открыто и агрессивно: в США назвали рычаг давления на Россию для достижения мира

Белый дом уже использует инструменты давления в отношении Киева с той же целью

США без колебаний пойдут на "полный" курс санкций против российских энергоносителей, если это поможет добиться прекращения огня в войне в Украине. Санкции против России "будут применяться открыто и агрессивно для достижения максимального эффекта".

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка в четверг, 6 марта, пишет Bloomberg.

"Администрация Трампа оказывает давление на Украину, чтобы она села за стол переговоров с Россией для заключения соглашения о прекращении огня, и Бессент заявил, что дополнительные санкции в отношении России могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах", – говорится в публикации.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Трамп готов завершить соглашение, которое предоставит США право помогать разрабатывать часть природных ресурсов Украины, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой.

Вашингтон без колебаний использует "полный" курс санкций против российских энергоносителей, если это поможет достичь прекращения огня в войне в Украине. Ограничения против РФ "будут применяться открыто и агрессивно для достижения максимального эффекта" по указанию президента Дональда Трампа.

Бессент раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не ужесточила санкции против России в сфере энергетики из-за страха спровоцировать рост цен на газ, и задался вопросом, в чем смысл "существенной военной и финансовой поддержки США за последние три года" без соответствующих санкций.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что переговоры Украины и России должны произойти. Это потребует уступок с обеих сторон, но "мы должны посадить их обоих за стол переговоров", сказал политик. По его словам, война должна прекратиться, но "никто не имеет ни малейшего представления или плана, как это сделать".