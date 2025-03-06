Порошенко и Тимошенко прокомментировали тайные переговоры с США: о чем говорили на самом деле

Сообщение об этом вызвало резонанс в Украине

О тайных переговорах Петра Порошенко и Юлии Тимошенко сообщило Politico – пятый президент Украины и бывший премьер отреагировали на эту информацию. Они опровергли, что речь шла о выборах.

Издание писало, что главной темой разговора якобы был вопрос возможности проведения досрочных президентских выборов в Украине. Сейчас выборы отложены из-за действующего в стране военного положения.

Что сказал Порошенко

Политик подтвердил контакт с представителями США. Однако заявил, что он и его команда выступают категорически против выборов во время войны, написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам — security first and peace through strength. А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство", — отметил Порошенко.

Выборы в Украине возможны только после прекращения огня и заключения мирного соглашения с гарантиями безопасности, подчеркнул он. После этого должно прекратиться действие военного положения.

"И не позднее 180 дней в стране должны состояться свободные, демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира", — добавил Порошенко.

Что сказала Тимошенко

Нардеп Юлия Тимошенко также сделала сообщение в Facebook по этому поводу. Она также подтвердила контакты своей команды с союзниками, однако опровергла, что речь шла о выборах в Украине.

"Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира. До этого момента, и я об этом говорила не раз, о проведении в Украине каких-либо выборов не может быть и речи", — говорится в ее сообщении.

Напомним, ранее соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, уже заявивший о намерении идти в политику, рассказал "Телеграфу", что в конце 2025 года в Украине может состояться ряд выборов — президентских, парламентских и местных. Но для этого нужно, чтобы были приняты некоторые политические решения.