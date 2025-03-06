Застосують відкрито та агресивно: у США назвали важіль тиску на Росію для досягнення миру

Білий дім уже використовує інструменти тиску щодо Києва з тією ж метою

США без вагань підуть на "повний" курс санкцій проти російських енергоносіїв, якщо це допоможе досягти припинення вогню у війні в Україні. Санкції проти Росії "застосовуватимуться відкрито та агресивно для досягнення максимального ефекту".

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка у четвер, 6 березня, пише Bloomberg.

"Адміністрація Трампа чинить тиск на Україну, щоб вона сіла за стіл переговорів з Росією для укладання угоди про припинення вогню, і Бессент заявив, що додаткові санкції щодо Росії можуть допомогти США отримати більше важелів впливу на переговори", — йдеться у публікації.

За словами людей, знайомих із ситуацією, Трамп готовий завершити угоду, яка надасть США право допомагати розробляти частину природних ресурсів України, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях до перемир’я та переговорів із Москвою.

Вашингтон без вагань використає "повний" курс санкцій проти російських енергоносіїв, якщо це допоможе досягти припинення вогню у війні в Україні. Обмеження проти РФ "застосовуватимуться відкрито та агресивно для досягнення максимального ефекту" за вказівкою президента Дональда Трампа.

Бессент розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не посилила санкції проти Росії у сфері енергетики через страх спровокувати зростання цін на газ, і поставив питання, в чому сенс "суттєвої військової та фінансової підтримки США за останні три роки" без відповідних санкцій.

Раніше держсекретар США Марк Рубіо заявив, що переговори України та Росії мають відбутися. Це вимагатиме поступок з обох боків, але "ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів", сказав політик. За його словами, війна має припинитися, але "ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити".