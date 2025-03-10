Трамп рассчитывает на скорую встречу с Си Цзиньпином: когда она может состояться

Встреча может состояться уже в апреле

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином в следующем месяце. При этом не исключено, что для этого он приедет в Пекин.

Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах обеих стран. Отмечается, что Трамп хотел, чтобы глава КНР посетил его резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде, однако в Китае хотят видеть более формальную обстановку в одной из столиц.

Издание отмечает, что пока не ясно насколько далеко зашли переговоры о визите, однако оба лидера хотели бы показать визит коллеги в свою страну как дипломатический триумф.

"Чиновникам Пекина сейчас сложнее общаться со своими коллегами в Вашингтоне, чем в администрации Байдена, поскольку Вашингтон переживает радикальные перемены", — сказал один из источников издания в китайских дипломатических кругах.

Стоит отметить, что 20 января, то есть за несколько дней до инаугурации Трампа, он проводил телефонный разговор с Си Цзиньпином.

Как сообщалось ранее, Украина и США проведут новый раунд переговоров по возобновлению диалога, а также по возможным переговорам с Россией о завершении войны.