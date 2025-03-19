У Трампа анонсировали второй раунд "переговоров" с Россией в Джидде и похвалили Путина за "желание мира"

По словам Виткоффа, договоренности о прекращении огня касаются абсолютно всей инфраструктуры, а не исключительно энергетики.

В США анонсировали очередной раунд так называемых "переговоров" с российским режимом касательно деталей прекращения огня в Украине – он состоится в Джидде 23 марта. При этом речь не о полной остановке боевых действий, на что не согласился обитатель Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, а хотя бы о прекращении ударов по энергетике и всей инфраструктуре.

Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф в интервью лояльному телеканалу Fox News. Виткофф отвечает за Ближний Восток только юридически – на самом деле он работает в первую очередь над переговорами с Россией, поскольку спецпредставителя Кита Келлога отстранили от переговоров.

"Дьявол скрывается в деталях. У нас есть команда, которая поедет в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности (Майк Уолц) и государственным секретарем (Марко Рубио), и я думаю, что мы должны выяснить эти детали", – сказал он.

По словам Виткоффа, договоренности о прекращении огня касаются абсолютно всей инфраструктуры, а не исключительно энергетики. Спецпредставитель Трампа выразил надежду, что Украина согласится на эти договоренности. Подробные переговоры состоятся в Джидде уже на этой неделе.

"Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде, и мы проведем хороший разговор, чтобы добиться положительных результатов", – сказал он.

Кроме этого, Виткофф очень отвратительно рассыпался в похвалах в адрес военного преступника Путина. По словам спецпредставителя Трампа, Путину стоило бы "отметить" за якобы "желание мира".

"Я бы отметил президента Путина за все, что он сделал сегодня во время этого звонка, чтобы приблизить свою страну к финальному мирному соглашению. И я бы сказал, и я бы отдал всю заслугу президенту Трампу, его выбору, миру через силу, восприятию того, что нет альтернатив, что крепкий мир важен для обеих сторон", – заявил чиновник.

Отметим, по данным СМИ, Трамп был очень разочарован телефонным разговором с Путиным. Трамп надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось американскому президенту, более того, он разоблачил Путина на лжи.

Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по объектам энергетики, о котором договорились президент США Дональд Трамп и житель Кремля Путин. На Банковой пока не знают результаты переговоров, но выполнять требования россиян не будут. При этом, как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Путин начал разговор с Трампом на час позже запланированного, чтобы продемонстрировать силу.