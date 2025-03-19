Трамп обиделся на Путина? СМИ написали, что стало причиной разочарования президента США

Белый дом охарактеризовал переговоры между РФ и США, как "хорошие", но на самом деле сейчас непонятно, устроили ли их результаты Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп был очень разочарован телефонным разговором с жителем Кремля Владимиром Путиным. Трамп надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако тот согласился только на ограниченное, еще и обставив его рядом условий.

Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что Путин во время телефонного разговора с Трампом отверг предложение о полном прекращении огня сроком на 30 дней, предложенном Киевом и Вашингтоном, согласившись лишь на ограничение ударов по энергетике.

"Прекращение огня относительно энергетических целей принесет пользу не только Украине, которая годами борется с неоднократными атаками России на ее энергетическую сеть. Это также стало бы облегчением для Кремля: Украина нанесла масштабные удары по нефтегазовым объектам в глубине российского центра, поставив под угрозу самый важный из государственных доходов Москвы", – пишет издание.

При этом в ходе разговора Путин выдвинул в качестве условия согласия на прекращение огня полное лишение Украины всей внешней военной и разведывательной помощи. Это условие совершенно неприемлемо как для Украины, так и для ее партнеров. Также под вопросом остались территориальные претензии Кремля, которые Украина воспринимает как "красную линию" – ни одна оккупированная россиянами украинская территория никогда не будет признана российской.

"Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не атаковать энергетическую инфраструктуру. Наша сторона поддержит это. Но не может быть так, чтобы Россия атаковала наш энергетический сектор, а мы молчали. Мы ответим", – прокомментировал разговор Трампа и Путина президент Украины Владимир Зеленский. Позже он сообщил, что россияне в очередной раз запустили ударные беспилотники по Украине, атаковали больницу и другие инфраструктурные объекты.

Белый дом охарактеризовал переговоры между РФ и США как "хорошие", но на самом деле сейчас непонятно, устроили ли их результаты Вашингтон. Трамп может быть разочарован, даже несмотря на то, что выложил пост, где высоко оценил разговор.

Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по объектам энергетики, о котором договорились президент США Дональд Трамп и житель Кремля Путин. На Банковой пока не знают результаты переговоров, но выполнять требования россиян не будут. При этом, как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Путин начал разговор с Трампом на час позже запланированного, чтобы продемонстрировать силу.