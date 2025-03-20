"Мы должны иметь с ней дело": Трамп объяснил, почему США "держатся" за Россию

Американский лидер заявил, что экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что Штатам нужно иметь дело с Россией из-за ее "ценной территории". Однако есть и другие причины.

Об этом американский лидер сказал в интервью для Breitbart. Он также подчеркнул, что развитие отношений между США и Россией может стать причиной экономического "отделения РФ от Китая". Однако такая цель не стоит.

"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой участок земли, намного больше, чем у Китая", — пояснил свои слова Трамп.

Кроме того, президент США напомним, что в России 11 часовых поясов и "ценная земля".

"У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 марта состоялся разговор Трампа и Путина. Во время нее российский диктатор не согласился на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, а только на прекращение атак по энергетическим и инфраструктурным объектам.

Телефонный разговор Трампа и Путина вызвал критику бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он очень отрицательно оценил ее результаты.

19 марта Трамп провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.