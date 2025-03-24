Российские журналисты получили от полиции во время массовых протестов в Стамбуле (видео)

Корреспондент и оператор в больнице

Во время массовых протестов в Стамбуле полиция побила российского журналиста Ясина Экена и видеооператора издания "RT на русском". Им нанесли несколько ударов палками и распылили слезоточивый газ возле них.

Об этом сообщает RT (Russia Today) на русском. Столица Турции уже несколько дней охвачена массовыми протестами.

"Полиция в Стамбуле побила корра RT Ясина Экена и его оператора во время протестов", — пишет издание, публикуя видео этого инцидента.

На кадрах видно, как полиция призывает журналистов двигаться и пытается выбить камеру из рук оператора. Также слышны несколько ударов и громкие возгласы. Вокруг на улице происходит настоящий хаос, однако людей возле корреспондента было немного.

Как пишет RT, журналиста и оператора несколько раз ударили палками, сорвали с них значки издания, разбили противогазы и после этого распылили возле них слезоточивый газ.

Известно, что сотрудники канала обратились за помощью в больницу. Больше информации об их состоянии не сообщалось.

Что происходит в Турции сейчас

На фоне ареста мэра Экрема Имамоглу, которого считали главным оппонентом действующего турецкого президента Реджепа Эрдогана, начались массовые протесты. Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула, а в Анкаре тысячи людей протестовали в центре города – на Кызылае, где произошли столкновения с полицией. Протестующие несли турецкие флаги, скандировали лозунги в поддержку Имамоглу и раскрывали баннеры с разными призывами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Венгрии прошли масштабные протесты против политики премьера Виктора Орбана.