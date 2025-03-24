Російські журналісти отримали на горіхи під час масових протестів у Стамбулі (відео)

Кореспондент та оператор в лікарні

Під час масових протестів у Стамбулі поліція побила російського журналіста Ясіна Екена та відеооператора видання "RT російською". Їм нанесли кілька ударів палицями та розпилили сльозогінний газ біля них.

Про це повідомляє RT (Russia Today) російською. Зазначається, що столиця Туреччини вже кілька днів охоплена масовими протестами.

"Поліція в Стамбулі побила кора RT Ясіна Екена та його оператора під час протестів", — пише видання, публікуючи відео цього інциденту.

На кадрах видно, як поліція закликає журналістів рухатись та намагається вибити камеру з рук оператора. Також чутно кілька ударів та гучні викрики. Навколо на вулиці відбувається справжній хаос, проте людей біля кореспондента було не багато.

Як пише RT, журналіста та оператора кілька разів вдарили палицями, зірвали з них значки видання, розбили протигази і після цього розпилили біля них сльозогінний газ.

Відомо, що співробітники каналу звернулися по допомогу до лікарні. Більше інформації про їх стан не повідомлялось.

Що відбувається у Туреччині зараз

На тлі арешту міського голови Екрема Імамоглу, якого вважали головним опонентом чинного турецького президента Реджепа Ердогана, почались масові протести. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Стамбула, а в Анкарі тисячі людей протестували в центрі міста — на Кизилаї, де відбулися зіткнення з поліцією. Протестувальники несли турецькі прапори, скандували гасла на підтримку Імамоглу та розкривали банери з різними закликами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині пройшли масштабні протести проти політики прем’єра Віктора Орбана.