США и Украина провели второй раунд переговоров Все подробности встречи в Саудовской Аравии

Первый раунд встреч состоялся 23 марта

В Саудовской Аравии прошел второй раунд переговоров США и Украины во вторник, 25 марта. Встреча делегаций была в Эр-Риарде.

"Телеграф" следит за ситуацией и будет публиковать обновленные данные по переговорам в этот день. О начале встречи сообщает AFP.

"В Эр-Рияде началась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", — говорится в сообщении.

12:00 США и Украина завершили второй раунд переговоров, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в переговорной делегации.

11:30 СМИ сообщали, что идет обсуждение перемирия в Черном море и прекращение ударов по энерго инфраструктуре на 30 дней.

Заметим, накануне этих переговоров появилась информация, что Россия хочет, чтобы ООН участвовала в переговорах с США по Украине.

По предварительным данным со стороны Украины на переговорах будут присутствовать министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.

Напомним, что 23 марта в Саудовской Аравии прошел первый раунд встреч представителей США и Украины. После этого украинская делегация не покинула Эр-Риард, ведь, по словам советника Офиса президента Сергея Лещенко, еще предстоят "технические переговоры".

В понедельник, 24 марта, состоялись переговоры США и России, продолжавшиеся более 12 часов. Уже на следующий день было опубликовано совместное заявление Москвы и Вашингтона по их итогам. Но позже пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде "обнародовать не будут". Причиной тому он назвал то, что этот диалог не что иное, как "технические консультации".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам президента США Дональда Трампа, США и Украина согласовали соглашение о полезных ископаемых.