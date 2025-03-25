Волтца не уволят? Трамп прокомментировал утечку секретных планов США в Йемене

Публично Уолтц пока не комментировал инцидент

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Это произошло после сообщений о том, что в закрытый чат с обсуждением военных планов случайно добавили журналиста. СМИ писали, что из-за этого может быть принято решение об уходе Волтца с его должности.

Как пишет NBC News, Трамп заявил, что Уолтц "усвоил урок" и является "хорошим человеком". По его словам, присутствие главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга никак не повлияло на ход операции США в Йемене.

Издание The Atlantic ранее сообщило, что Голдберг был случайно добавлен к групповому чату в мессенджере Signal, где американские чиновники обсуждали военные удары. Трамп объяснил, что это произошло из-за ошибки одного из сотрудников Волтца, у которого был номер журналиста.

Трамп подчеркнул, что он не расстроился из-за этого инцидента, который назвал "единственной технической ошибкой за последние два месяца", которая "не имела серьезных последствий".

После публикации The Atlantic демократы в Конгрессе США направили в Белый дом ряд запросов с требованием пояснений. В частности, сенаторы назвали ситуацию "чрезвычайно легкомысленным подходом к национальной безопасности". Другие законодатели поинтересовались, использовали ли чиновники другие несанкционированные приложения для обсуждения секретной информации.

В Белом доме заявили, что в чате не передавали никакие военные планы или секретные данные. Пресс-секретарь Каролин Левитт подчеркнула, что ситуация не представляла угрозы для военных или национальной безопасности США. Национальный совет безопасности в отдельном заявлении назвал чат "примером глубокой и продуманной координации политики между чиновниками".

Сам Майк Уолтц публично ситуацию пока не комментировал. Однако он уже обсудил ситуацию с Трампом, как сообщили два источника, знакомых с содержанием разговора.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта, продолжались более 12 часов. Совместное итоговое заявление России и США так и не было представлено. Ее не приняли из-за позиции Украины.