Подлодка с 45 россиянами затонула у берегов Египта: есть погибшие и пропавшие без вести

Египетские спасатели продолжают поиски

В Египте затонула туристическая подлодка "Синдбад" с 45 российскими туристами на борту. Шесть человек погибли, еще девять получили ранения, а несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Авария произошла в четверг, 27 марта, у побережья Хургады. Об этом сообщают египетские СМИ.

Инцидент произошел в километре от берега. Прогулочный батискаф отправился на обзорную экскурсию одного из главных туристических объектов региона – кораллового рифа. Лодка могла погружаться на глубину до 22 метров и, по данным местных СМИ, эксплуатировалась уже несколько лет.

Большинство туристов удалось спасти – их доставили в больницы и гостиницы Хургады. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. По информации генконсульства РФ в Хургаде, по меньшей мере четверо погибших были гражданами России.

Причины катастрофы пока неизвестны. Египетские спасатели продолжают поиски, поскольку несколько туристов до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что загадочный вирус выкашивает россиян в Турции, но власти его не видят. По одной из версий, это вспышка Коксаки.