Будет как в сериале о гражданской войне? В США предлагают изменить конституцию ради президентства Трампа

Сейчас в США существует 22-я поправка к Конституции, строго запрещающая одному лицу быть президентом более двух раз

В США конгрессмен от Республиканской партии Энди Оглз предложил изменить Конституцию страны ради того, чтобы разрешить президенту США Дональду Трампу баллотироваться на этот пост еще раз. Он мотивировал свое предложение тем, что стране якобы нужно "смелое руководство, в котором так нуждается наша нация".

Об этом пишет американское издание The Hill. Издание напоминает, что сейчас количество президентских сроков для одного человека ограничивает 22-я поправка к Конституции США, согласно которой никто не может быть президентом больше двух раз. Для Трампа это второй президентский термин – то есть возможность баллотироваться еще раз для него закрыта.

Однако Оглз предлагает изменить поправку, ограничив возможность избираться на пост президента тремя сроками вместо двух. В качестве "предохранителя" он предлагает предоставить такую возможность только президентам, занимавшим должность "с перерывом" (выиграли выборы, проиграли выборы, снова выиграли выборы). Понятно, что это делается для Трампа, поскольку в истории США только два президента возвращались в Белый дом после "перерыва" – он и Гровер Кливленд.

"Решительное лидерство президента Трампа резко контрастирует с хаосом, страданиями и экономическим упадком, которые пережили американцы за последние четыре года. Он доказал, что является единственной фигурой в современной истории, которая способна вернуть назад упадок нашей нации и вернуть Америке величие, и ему нужно дать время, необходимое для достижения этой цели… Всего через несколько дней президент Трамп уже принял меры, чтобы отменить катастрофическую политику администрации Байдена и вернуть Соединенные Штаты на путь к силе и процветанию", – аргументировал свое предложение Оглз.

Отметим, в популярном американском сериале "Гражданская война" (Civil War, также известный как "Восстание штатов") гражданская война в США начинается после того, как действующий президент грубо нарушает Конституцию: он разгоняет ФБР (что в свое время грозился сделать Трамп), приказывает применить военную силу против протестующих американцев (на чем настаивал Трамп во время протестов BLM), и, в конце концов, принимает решение пойти на третий президентский срок, что прямо запрещено главным законом страны. Решение президента приводит к политическому кризису и тотальной гражданской войне, в результате которой США залиты кровью и расколоты, Вашингтон взят штурмом, а самого лидера страны расстреливают в Овальном кабинете повстанцы.

Между тем Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийствам президента США Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

В первый свой день в должности Трамп отменил некоторые решения администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. Также он подписал ряд указов по вопросам энергетики, национальной безопасности, экономики, иммиграционной политики и других сфер жизни в США. До этого он в свое время анонсировал, что подпишет "рекордное количество указов". Впрочем, через несколько дней после этого количество указов, которые планировал подписать Трамп, неожиданно "усохло" до 10.