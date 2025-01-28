Третий не лишний? Дональд Трамп намекает на следующий президентский срок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Но Конституция США запрещает занимать пост президента более двух раз
Недавно вступивший на должность президент США Дональд Трамп вновь намекнул на возможность занять высшую должность еще раз.
Несмотря на разрешение баллотироваться в президенты Штатов всего дважды, он намекнул на возможность изменения законодательства. Об этом стало известно во время обеда в Дорале (штат Флорида) в Палате представителей, пишет CNN.
"Я собрал много денег на следующие гонки, которые, как я предполагаю, я не смогу использовать для себя, но я не уверен на 100%", — подчеркнул политик.
Перспективу баллотироваться еще на один срок Трамп озвучивает не в первый раз. Сначала это произошло спустя неделю после победы на президентских выборах 2024 года. Как пишет "abcNEWS", во время встречи в Вашингтоне с законодателями Палаты представителей Республиканской партии новоизбранный Президент заявил: "Подозреваю, что я больше не буду баллотироваться, если вы что-то не сделаете".
Поскольку Конституция США запрещает вступать на высший пост страны более двух раз, конгрессмен Энди Оглз (республиканец от штата Теннесси) предложил внести соответствующую поправку.
Выступая в минувшее воскресенье, 26 января, в Лас-Вегасе Дональд Трамп, комментируя возможность возглавить США еще раз, отметил: "Это будет самой большой честью в моей жизни служить не один раз, а дважды или трижды".
Напомним, что в настоящее время Дональд Трамп прогнозирует вероятную продажу соцсети TikTok.