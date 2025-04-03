"Было бы глупо..." Отец Маска сказал, как тот относится к Путину

Он заявил, что с сыном у них одинаковое мнение на этот счет

Отец американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск рассказал, что они оба восхищаются российским президентом Владимиром Путиным. Аргумент о том, что этот человек развязал полномасштабную войну в Украине, Эррола Маска, к слову, не убеждает.

Такое заявление он сделал в интервью ВВС. По словам отца Маска словам, как семья, они с Илоном определенно восхищаются президентом РФ, их взгляды в этом схожи.

"Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи и он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношении между странами и т.д., очень трудно не испытывать восхищения к господину Путину", — сказал своему собеседнику Эррол Маск.

Он также добавил, что людей якобы пытаются убедить, чтобы они не доверяли Путину, но сам Эррол Маск считает его "сильным лидером".

"Вот эта вся риторика — не доверять этому человеку… все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны словам Путина. В результате часть тебя думает: "я не должен доверять этому мужчине". Но с другой стороны, он является примером сильного лидера — для меня", — сказал Маск.

Эррол Маск. Фото: скриншот из видео ВВС

Журналистка напомнила ему, что именно Путин развязал войну в Украине и это привело к гибели многих тысячи людей. Однако на это Маск старший возразил, что якобы только спустя долгое время люди узнают, кто начал войну.

Эррол Маск — что о нем известно

Родился в 1946 году в Претории в семье Уолтера Генри Джеймса Маска и Коры Амелии Робинсон. Его отец был южноафриканским ветераном Второй мировой войны.

Маск работал пилотом, моряком, инженером-электриком, инженером-механиком, консультантом и застройщиком, прежде чем уйти на пенсию.

Также он был совладельцем изумрудного рудника на озере Танганьика в Замбии.

В 2018 году в интервью Business Insider Маск заявил, что после приобретения изумрудного рудника "у нас было столько денег, что мы даже не смогли закрыть свой сейф".

Эррол Маск. Фото: соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в прошлом году стало известно, что Илон Маск регулярно общается с Путиным с 2022 года и не только по бизнесу. Хотя в Кремле якобы опровергают эту информацию.