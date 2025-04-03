Отец Маска раскрыл секрет сына, почему он разлюбил Украину: причины непонятны

Это не из-за деловых интересов

Отец советника американского президента и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска рассказал, почему его сын изменил свою позицию по поводу войны в Украине. По словам Эррола Маска, в начале войны его сын предоставил украинцам Starlink, потому что тогда это ему казалось правильным решением.

Маск-старший категорически возразил, что его сын изменил позицию из-за бизнес-блага. Об этом отец миллиардера рассказал в интервью BBC News.

"О нет, это не из-за деловых интересов. У нас есть все. Нам не нужны деньги. Нам не нужен еще один успешный бизнес. У нас такие уже есть", – заявил Эррол Маск, когда журналистка спросила о возможных бизнес-причинах изменения взглядов его сына.

По словам отца Илона Маска, когда война только началась, предоставление Украине доступа к спутниковому интернету Starlink казалось уместным. Однако ситуация изменилась — "эта война не заканчивается — она тянется и тянется".

Эррол Маск также добавил, что сейчас его сын, занимая пост советника президента США, имеет доступ к данным о финансировании войны в Украине. "Две недели назад он сказал, что война в Украине – это самая большая коррупционная машина в истории человечества. Это коррупция, воровство и мошенничество", – подчеркнул Маск-старший.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Трампа испытывают угрозу от Маска. Миллиардер может отойти от своей роли советника президента США Дональда Трампа.