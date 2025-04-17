Местные чиновники пошли на отчаянный шаг

Россияне во Владивостоке паникуют из-за исчезновения своих собак и обвиняют в этом рабочих из Северной Кореи. Местные власти вынуждены были срочно успокаивать жителей и доказывать, что корейцы не едят их домашних любимцев.

Чиновники даже сняли видео на строительной площадке, где работают северокорейцы. По информации The Telegraph, это случилось после того, как местные жители сами пришли туда с проверкой.

На видео, снятом российским чиновником, видны северокорейские рабочие, гладящие собаку на строительной площадке. Указывая на горшок с красной жидкостью, чиновник объясняет: "Там нет крови, это просто острое кимчи". Он подчеркивает, что это "не кафе, а рабочий лагерь".

Следует отметить, что в Северной Корее собачье мясо считают деликатесом. Там его часто готовят в виде острого рагу "дангоги" (что означает "сладкое мясо"), особенно популярного летом. Северокорейцы верят, что такое мясо придает силы и повышает мужскую потенцию.

Рабочие из КНДР работают в России, несмотря на запрет ООН, принятый в 2017 году. Резолюция 2371 г. запрещает странам нанимать северокорейских рабочих, но Россия, хотя и подписала документ, похоже, игнорирует его, пишет издание.

Нехватка рабочей силы в России усилилась из-за войны против Украины, потому что многих работников забрали в армию. Северная Корея, укрепившая отношения с Кремлем после полномасштабного вторжения, отправила до 12 тысяч своих военных, чтобы помочь россиянам в Курской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России пытаются скрыть правду о пленных корейцах, но неуклюже и поздно. Первые сообщения о взятии солдат КНДР в плен появились еще в январе 2025 года.