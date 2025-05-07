Облетів майже всю Євразію, щоб побачити Путіна: як сербський президент добирався до Москви (карта)

Чи не пошкодував ще Вучич про таку довгу подорож до Москви?

Президент Сербії Александр Вучич, який прямував до Москви на військовий парад, був змушений здійснити вимушену посадку в Баку через загрозу безпеці польоту. За даними сербських ЗМІ, маршрут літака змінили через активність засобів ППО в російському повітряному просторі.

Як пише видання "Kurir", через заборону країн Балтії на проліт їхнім повітряним простором, літак Вучича облетів майже всю Євразію — замість звичного маршруту в 2200–2500 км шлях через Азербайджан сягнув понад 4500 км. В результаті переліт затягнувся більш ніж на шість годин, однак, за даними російських ЗМІ, літак вже вилетів до Росії.

Відстань між Баку та Москвою становить 2 282 км. Для того, аби дібратися з азербайджанської столиці до російської на авто потрібно буде витратити близько 29 годин.

Відстань від Баку до Москви

Такий вигляд аналогічний маршрут матиме на потязі. На подорож доведеться витратити вже аж 52 години, за цим маршрутом потяг ходить лише раз на тиждень.

Парад у Москві цьогоріч супроводжується дипломатичними втратами для Кремля: понад третина союзників Росії в ШОС і БРІКС відмовилися від участі на найвищому рівні. Угорський прем’єр Віктор Орбан не поїде, він пояснив це іншим історичним сприйняттям Другої світової війни в угорському суспільстві. Представників Пакистану не буде зовсім, Індія, ПАР, Індонезія імовірно обмежаться представниками оборонних відомств, Іран направить посла. Участь керівника ОАЕ залишається під питанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кремль не запросив на святкування 9 травня в Москві колишніх глав іноземних держав, які наразі проживають у Росії. Йдеться, зокрема, про екс-президента України Віктора Януковича та сирійського лідера Башара Асада, який тривалий час перебуває під захистом Москви.