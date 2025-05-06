Многострадальный Вучич рискнет здоровьем ради Путина? Действительно ли президент Сербии поедет в Москву 9 мая

Больной Вучич все же прибудет на переговоры в Кремль

Президент Сербии Александр Вучич вроде все же сможет приехать 9 мая в Москву на встречу с Путиным, несмотря на сообщения о болезни. Эту информацию подтвердил Юрий Ушаков, помощник российского президента.

В рамках празднования планируется двусторонняя встреча, на которой будут обсуждаться отношения между странами и ситуация на Западных Балканах. Об этом сообщает сербское издание "Blic".

"Запланированный разговор между Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичом", – заявил Ушаков журналистам. Встреча состоится в рамках празднования Дня Победы в российской столице.

Помощник Путина также добавил, что помимо двусторонних вопросов оба лидера обсудят ситуацию на Западных Балканах, что остается одним из приоритетных направлений внешней политики обеих стран.

По информации источников, несмотря на недавние сообщения о проблемах со здоровьем сербского лидера, визит не отменен. В то же время, официальный Белград пока не подтвердил эту информацию. Кабинет президента Сербии Александра Вучича также воздерживается от комментариев относительно возможной поездки в Москву.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что внезапная болезнь Вучича и Фицо перед поездкой в Москву насмешила сеть. Желающих посетить путинский парад все меньше.