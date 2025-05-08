Второй день конклава в Ватикане. Все подробности избрания нового Папы Римского (онлайн-трансляция)

Если конклав выберет нового Папу, над Ватиканом поднимется столб белого дыма

В Ватикане 8 мая начался второй день выборов нового Папы Римского. Первое голосование должно состояться в 11:30 по киевскому времени.

"Телеграф" будет следить за событиями в Ватикане в реальном времени. Заметим, что Конклав выбирает нового Папу путем тайного голосования.

11:30 белый дым не пошел из дымаря. Конклав не выбрал нового Папу в первом голосовании.

7:30 начался завтрак кардиналов конклава перед Мессой. На 8 мая запланировано четыре голосования — два утром и два вечером.

В 11:30 должно состояться первое голосование, в 13:00 — второе. Далее запланирован обед у кардиналов и еще два голосования в 18:30 и 20:00 соответственно.

Заметим, что дым над Ватиканом появится только тогда, когда выберут нового Папу и это может произойти не с первого голосования. Кардиналы голосуют тайно и побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Однако это происходит не сразу. 8 мая белый дым может появиться в конце второго и четвертого голосования, если Папу выберут.

Если же в течение дня конклав Папу не выбрал — из трубы идет черный дым. Именно это произошло и 7 мая. Перед началом конклава кардиналы приняли торжественные присяги о соблюдении строгой тайны – ее нарушение карается отлучением от церкви.

Напомним, что 135 кардиналов, которые будут голосовать за нового Папу Римского, будет и украинец Николай Бычок, который в декабре прошлого года стал самым молодым кардиналом католической церкви в возрасте 44 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и кто будет выбирать нового Папу Римского.