Конклав 2025: как и кто будет выбирать нового Папу Римского

Кардиналы из 15 новых стран примут участие в Конклаве

В Сикстинской капелле 7 мая текущего года соберется Конклав и это станет главным событием следующей недели, которое привлечёт внимание миллионов верующих, политиков, а также мировых лидеров. Кардиналы-электоры из 71 страны будут выбирать нового Папу Римского, и это станет третьим Конклавом в 21 веке.

Об этом на своей странице в Facebook пишет посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. По его словам, общее количество членов Коллегии кардиналов составило 252 человека. Из них 135 кардиналов-эллектов (кардиналов-избирателей), имеющих право участвовать в конклаве, и 117 кардиналов, которые из-за своего возраста потеряли право участия в конклаве.

По официальной статистике Святого Престола, среди 135 кардиналов-эллектов есть:

53 кардинала, представляющих Европу;

37 – Америку (16 – Северную Америку, 4 – Центральную Америку, 17 – Южную Америку);

23 – Азию;

18 – Африку;

4 – Австралию и Океанию.

"Самому младшему из кардиналов, которые будут участвовать в Конклаве, есть 45 лет (украинец – Кард. Николай Бычок), а самому страшному – 79 (испанец – Кард. Карлос Озоло Сиерра). Всего 10 кардиналов-избирателей, которым в этом году исполнится (но уже после завершения Конклава) 80 лет", — рассказывает Юраш.

Он добавил, что в целом кардиналы-избиратели будут представлять 71 страну всех пяти континентов:

18 стран Европы;

17 стран Азии;

17 стран Африки;

15 стран Америки;

4 стран Океании.

При этом, впервые за всю историю в Конклаве будут принимать участие кардиналы-автохтоны 15 стран. Это, по словам Юраша, отражает позицию и политику Папы Франциска сделать географию представленности кардиналов максимально широкой и менее европоцентрической) – Гаити, Кабо-Верде, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Папуа Новая Гвинея, Малайзия, Малайзия Тонга, Сингапур, Парагвай, Южный Судан и Сербия.

По своему происхождению кардиналы-избиратели представляют континенты и страны следующим образом:

1. 59 происходят из Европы:

19 – репрезентанты Италии;

по 6 – Франции и Испании;

по 4 – Португалии и Польши;

по 3 – Германии и Великобритании;

по 2 – Бельгии и Швейцарии;

по 1 – 9 стран: Украины, Литвы, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Сербии и Венгрии.

2. 20 происходят из Азии;

4 представляют Индию;

3 – Филиппины;

2 – Японию;

по 1 – 11 стран: Китай, Южная Корея, Индонезия, Тайланд, Бирма, Ирак, Малайзия, Пакистан, Сингапур, Шри-Ланка, Восточный Тимор.

3. 17 происходят из Южной Америки:

7 представляют Бразилию;

4 – Аргентину;

по 1 – 6 стран: Чили, Колумбию, Перу, Эквадор, Парагвай, Уругвай.

4. 16 кардиналов происходят из Северной Америки:

10 представляют США;

4 – Канаду;

2 – Мексику.

5. 16 кардиналов происходят из Африки:

2 представляют Кот-д'Ивуар;

по 1 – 14 стран: Нигерию, Южноафриканскую Республику, Танзанию, Буркина Фасо, Кабо-Верде, Гану, Эфиопию, Гвинею, Кению, Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Дем. Респ. Конго, Руанда и Южный Судан.

6. 4 кардинала из Центральной Америки:

по 1 из 4 стран: Кубы, Никарагуа, Гаити и Гватемалы.

7. 3 кардиналов происходят из стран Океании:

по 1 из 3 стран: Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинее, Тонги.

Наибольшее количество кардиналов-избирателей поставлено именно Папой Франциском — 108 из 135. Папа Бенедикт XVI рукоположил 22-х, а Иоанн Павел II — 5-х, но среди них называют возможных претендентов на папский престол.

В числе кардиналов-эллектов есть 33 человека, принадлежащих к 17 монашеским орденам (конгрегациям). В частности:

5 в Орден Салезианцев;

4 – Братьев Меньших (францисканцев);

4 – Иезуиты;

3 – Францисканцев Конвентуальных;

2 – Домениканцев;

2 – Лазаристов;

2 – Редемптористы (среди них и украинец Кард. Николай Бычок);

2 – вербиты;

По 1 кардиналу-электу будут представлены 9 орденов – Августинцы, Капуцины, Кармелиты, Цистерианцы, Светского Института Пия Х, Института Миссионеров Консолатов, Миссионеров Святого Сердца Христова, Скалабринианцев и Спиритуалистов.

Из-за состояния здоровья в конклаве не смогут принять участие 2 кардинала (испанец Антонио Канисарес Лловера Antonio Canizares Llovera и кенийский кардинал Джон Ньюe John Njue), что будет означать, что количество участников Конклава составит 133 человека. То есть, для избрания нового Папы потребуется минимальное количество голосов – 89.

Напомним, Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись в субботу, 26 апреля, и собрали более 400 тысяч верующих. Тело понтифика похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Ранее, "Телеграф" писал, что Папа Франциск оставил доверенное лицо. Пока что Ватиканом будет руководить камерленг.