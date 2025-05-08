В Ватикане избрали нового Папу Римского: кто им стал

Миллионы христиан получили нового понтифика

Ватикан избрал нового Папу Римского. Тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра, увидели из трубы базилики белый дым. После конклава кардиналов, собранного для выбора преемника Святого Престола после смерти Папы Франциска, католический мир получил нового духовного лидера. Им стал Роберт Прево – кардинал из США. Это первый американский понтифик в истории.

Новоизбранный понтифик Роберт принял папское имя Лев XIV и станет 267-м Папой Римским в истории Католической церкви. Тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра, приветствовали известие о новом духовном руководителе громкими аплодисментами.

Кто такой Роберт Прево, ставший новым Папой Римским: биография

Кардинал Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США). С 2001 по 2013 он возглавлял Августинский орден, а в 2014 был назначен титулярным епископом Суфара и апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу. Епископом этой епархии стал в сентябре 2015 года. Позже также исполнял обязанности администратора в Кальяо. В январе 2023 года Папа Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов, а в сентябре 2023 — кардиналом-дьяконом с титулом церкви Санта-Моника.

Прево активно работал в структурах Святого Престола: входил в состав Конгрегации по делам духовенства и Конгрегации по делам епископов. В Перу он был членом постоянного совета епископата, возглавлял комиссию по вопросам образования и культуры, а также сотрудничал с Каритасом Перу.

Напомним, как выглядит таинственная Комната слез в Ватикане. Это место, где "рождается" Папа Римский.