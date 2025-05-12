Один з головних союзників Росії несподівано підтримав ідею України про перемир’я

Китай раптово змінив думку

У Китаї підтримують зусилля, направлені на політичне врегулювання "української кризи" (так в КНР називають війну, розв'язану Росією). Йдеться про перемир'я, яке запропонували Україна разом з Європою та США.

Про це на брифінгу заявив журналістам Лінь Цзянь, речник китайського МЗС, передає "Укрінформ". "Щодо "української кризи" позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", — йдеться у відповіді.

За його словами, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання "кризи".

Щоб вийти з цієї "кризи", речник відомства вважає, потрібен конструктивний діалог та переговори. Його також спитали, чи необхідна для цього активніша участь великих держав, наприклад, КНР та Туреччини, як говорив раніше Трамп. На це Цзянь відповів, що Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою та навіть відігравати конструктивну роль для припинення війни та досягнення довгострокового миру.

Нагадуємо, раніше Китай офіційно притримувався політики нейтралітету у війні Росії проти України, хоч і є докази, що КНР постачає зброю РФ. А нещодавно в полон взяли китайських солдатів. Та, як писало видання Reuters, це, найімовірніше, не кадрові китайські військові, а найманці.

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