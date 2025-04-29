"Это просто посмешище": китаец, воюющий на стороне РФ, призвал сограждан не присоединяться к войне

Гражданину КНР не понравилось воевать на стороне российских захватчиков

Воюющий на стороне России в Украине китаец призвал соотечественников не вступать в российскую армию. После года на передовой он откровенно назвал участие в войне "ошибкой" и рассказал о серьезных проблемах в российских войсках.

Об этом сообщает телеканал CNN, пообщавшийся с военным под измененным именем "Майкл". По его словам, большинство китайцев отправляются воевать за Россию ради денег: контракт обещал зарплату в 200 тысяч рублей в месяц.

"Майкл" сам принял решение отправиться на войну под влиянием российских рекламных роликов с китайскими субтитрами, которые увидел в соцсетях. Сначала ему отказали в официальной службе по незнанию языка, после чего он присоединился к ЧВК "Вагнер" как наемник, а затем подписал контракт с Минобороны РФ.

"Майкл" рассказал о плохом оснащении, слабой логистике, жестоком обращении с солдатами и глубокой коррупции в российской армии. Он также признался, что после конфликта с командиром из-за экипировки его наказали – держали 21 день в темной яме с железной решеткой.

"Вторая армия мира — это просто посмешище", — сказал он. "Майкл" подчеркнул, что не может молчать и призвал китайцев не повторять его ошибку и не присоединяться к армии российских оккупантов.

По данным CNN, граждане Китая воюют и на стороне Украины, однако в большинстве своем их мотивируют идейные убеждения, а не деньги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что граждане Китая, участвующие в войне на стороне России против Украины, не являются представителями официальной армии КНР. Это наемники, которых российская сторона завербовала, предлагая денежные контракты и выплаты; по предварительным оценкам, их количество может достигать нескольких сотен человек.