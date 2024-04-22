Поляки разблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной, но есть нюанс

Акция протеста возле этого пункта пропуска продолжалась еще с начала февраля

Польские фермеры разблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" возобновлено.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что по информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13.00 завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин", которая длилась с 9 февраля.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме. Просим перевозчиков и водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", — подчеркнули в ГПСУ.

В то же время, по информации "Телеграфа" от одного из перевозчиков, который находится в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", поляки разблокируют все пункты, кроме "Рава-Русская". Он отметил, что уже разблокирован въезд в Польшу, а на выезд планируют разблокировать в 18:00.

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на карте

Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.