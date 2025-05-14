Безумные приключения 27-летней украинки в Польше: как парочка наркоторговцев переполошила полицию Варшавы (фото)

Переполошили всю полицию Варшавы

Варшавская полиция задержала украинку и гражданина Беларуси за хранение около трех килограммов наркотических веществ. Паре грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанию предшествовала погоня в стиле голливудских боевиков.

Как говорят в правоохранительных органах Польши, события развернулись несколько дней назад на площади Трех Крестов в Варшаве. Полицейские обратили внимание на водителя BMW из-за его агрессивной манеры управления и попытались остановить, пишет местное издание Mejskireporter.

37-летний белорус проигнорировал требования остановиться и приступил к бегству по улицам центра польской столицы. Во время преследования мужчина врезался в бетонные скамейки на улице Бракка, покинул автомобиль и пытался скрыться пешком, но был задержан правоохранителями. В авто обнаружили значительное количество наркотиков.

Тест показал, что задержанный находился под действием амфетамина и кокаина – факт употребления он сам подтвердил. В больнице у него была взята кровь для проведения анализов.

Детективы выяснили, что мужчина жил с 27-летней украинкой Во время визита в их квартиру на улице Конопницкой полицейские заметили женщину, которая садилась в Mercedes.

Поскольку подозреваемый отказывался добровольно открывать дверь квартиры, правоохранители вызвали пожарных. В вентиляционном канале помещение обнаружили полиэтиленовые пакеты с наркотиками.

В общей сложности у пары изъяли почти 3 килограмма различных наркотических веществ: кокаин, амфетамин, метамфетамин, мефедрон, галлюциногенные грибы, марихуану и таблетки MDMA. Кроме того, полицейские изъяли пистолет, деньги, мобильные телефоны и весы. Суд избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде ареста на три месяца.

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