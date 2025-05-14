Шалені пригоди 27-річної українки у Польщі: як парочка наркоторговців переполошила поліцію Варшави (фото)

Переполохали всю поліцію Варшави

Варшавська поліція затримала українку та громадянина Білорусі за зберігання близько трьох кілограмів наркотичних речовин. Парі загрожує до 10 років позбавлення волі. Затриманню передувала погоня у стилі голлівудських бойовиків.

Як кажуть у правоохоронних органах Польщі, події розгорнулися кілька днів тому на площі Трьох Хрестів у Варшаві. Поліцейські звернули увагу на водія BMW через його агресивну манеру керування та спробували зупинити, пише місцеве видання Mejskireporter.

37-річний білорус проігнорував вимоги зупинитися та розпочав втечу вулицями центру польської столиці. Під час переслідування чоловік врізався в бетонні лавки на вулиці Бракка, покинув автомобіль і намагався втекти пішки, але був затриманий правоохоронцями. В авто виявили значну кількість наркотиків.

Тест показав, що затриманий перебував під дією амфетаміну та кокаїну — факт вживання він сам підтвердив. У лікарні в нього взяли кров для проведення аналізів.

Детективи з'ясували, що чоловік мешкав із 27-річною українкою. Під час візиту до їхньої квартири на вулиці Конопницькій поліцейські помітили жінку, яка сідала в Mercedes. Після обшуку в її сумочці знайшли кокаїн та марихуану.

Оскільки підозрюваний відмовлявся добровільно відчиняти двері квартири, правоохоронці викликали пожежників. У вентиляційному каналі помешкання виявили поліетиленові пакети з наркотиками.

Загалом у пари вилучили майже 3 кілограми різних наркотичних речовин: кокаїн, амфетамін, метамфетамін, мефедрон, галюциногенні гриби, марихуану та таблетки MDMA. Крім того, поліцейські вилучили пістолет, гроші, мобільні телефони та ваги. Суд обрав для обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді арешту на три місяці.

Раніше "Телеграф" також писав, що українець у Польщі жорстоко відгамселив медсестру. За що він так з нею.